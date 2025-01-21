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В Ханкенди состоялось оперативное совещание Сухопутных войск

First News Media16:15 - Сегодня
В Ханкенди состоялось оперативное совещание Сухопутных войск

Оперативное совещание Сухопутных войск под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова прошло 21 января в Ханкенди.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства республики.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб, а также штаба Сухопутных войск и командиры объединений.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

На совещании были проанализированы текущая оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, мероприятия по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины.

З.Гасанов дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, точному и своевременному выполнению поставленных задач.

На совещании была отмечена важность уделения особого внимания всем видам обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в высокогорной местности со сложным рельефом, в том числе повышению морально-психологической подготовки личного состава.

В заключение была подчеркнута важность сохранения в центре внимания более качественного выполнения проводимых мероприятий.

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