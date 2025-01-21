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На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:45 - Сегодня
На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

2. Улица Ниязи в направлении круга "Азнефть";

3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

14. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

16. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

17. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

19. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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