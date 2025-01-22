Взаимоуважение и стабильность: Векторы нового этапа в отношениях Азербайджана и США

Деятельность президента США Дональда Трампа сыграет важную роль в продвижении мира во всем мире и укреплении международной безопасности.

Таково мнение главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева, высказанное им в поздравительном послании в адрес Дональда Трампа в связи с его вступлением в должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки.

Глава государства в своем письме отметил, что Азербайджан намерен и впредь решительно продолжать активное и эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами как в традиционных, так и в новых сферах сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно работать с Трампом в этих направлениях.

«Верю, что в новый период Вашего президентства дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и приобретут новое содержание», - подчеркнул Президент Азербайджана.

О сложившихся добрых взаимоотношениях между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом известно давно.

Собственно, азербайджанский лидер никогда и не скрывал своего теплого отношения к нынешнему главе Белого дома, проводимой им во время предыдущего срока президентства политике, нацеленной на повышение благосостояния собственного народа без вмешательства во внутренние дела других государств.

Ильхам Алиев обозначил свои предпочтения, связанные с исходом президентских выборов в США, еще за несколько месяцев до них - на Шушинском медиафоруме, состоявшемся 20 июля прошлого года. Он отметил, что смотрит на данный вопрос с призмы Баку. В частности, ему импонирует озвученный Трампом тезис о том, что при его правлении не было войн: «При нем Америка не начинала войн, не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии, как говорится, to be continued. Вот в этот период этого не было. Ну, это, наверное, стоит того, чтобы к этому относиться с огромным уважением».

Новый президент США уже оправдал ожидания. В своей инаугурационной речи он заверил, что стремление к миру и единству станет главным принципом его работы на посту главы Белого дома.

«Как и в 2017 году, мы вновь создадим сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять успех не только победами в битвах, но и завершением войн, а возможно, и самое главное - войн, в которые нам не придется вступать. Моим самым гордым наследием станет роль миротворца и того, кто объединяет. Вот кем я хочу быть - миротворцем и тем, кто объединяет людей», - подчеркнул Трамп, добавив, что мощь США позволит прекратить все войны и обеспечить в мире единство.

В Азербайджане разделяют и четкую позицию Трампа по вопросу сохранения традиционных ценностей. Так, в своей инаугурационной речи он заявил, что «Америка вернулась» (America is back), и лично он видит в качестве идеала старую Америку с ее атрибутами — от мощной промышленности до традиционной морали. И в развитие этих тезисов новый президент подписал целую серию указов, один из которых о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии.

«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов - мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», - гласит текст документа. Кроме того, всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для продвижения таких идей.

Анализируя развитие отношений между США и Азербайджаном, можно прийти к выводу, что при республиканской администрации эти связи были более стабильными, более продуктивными и ориентированными на достижение конкретных результатов.

В целом сотрудничество между двумя странами в первый период Трампа можно охарактеризовать как успешное, опирающееся на взаимное уважение и признание важности поддержки друг друга на различных направлениях.

Именно на это время пришлось восстановление Азербайджаном исторической справедливости, его территориальной целостности после 30-летней армянской оккупации. Произошло это в том числе и благодаря невмешательству Соединенных Штатов. Учитывая роль и прямое или косвенное участие США во многих, если не во всех конфликтах в мире, это был тот самый редкий случай невмешательства, когда Азербайджан, не столкнувшись с давлением Вашингтона, сумел быстро решить вопрос в рамках международного права, положив конец растянувшемуся на три десятилетия конфликту. Тем самым Трамп способствовал приходу долгожданного мира на Южный Кавказ.

Азербайджан и Соединенные Штаты, исходя из интересов своей национальной безопасности, всегда тесно сотрудничали в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, международным терроризмом и различными его проявлениями. Азербайджан в числе первых из стран, не являющихся членами НАТО, вошел в созданную Вашингтоном антитеррористическую коалицию и принял участие в миротворческой миссии в Афганистане, одновременно обеспечивая воздушный коридор для снабжения сил этой коалиции в данной стране.

Однако с приходом возглавляемой Джо Байденом демократической администрации, традиционно подпитываемой в значительной степени армянским лобби, началось давление на Азербайджан. Неприемлемые высказывания в адрес страны, угрозы и шантаж, а также возобновление действия санкций в рамках принятой против республики еще в 1992 году пресловутой 907-й поправки к Акту о поддержке свободы – вот то, чем запомнилось для Баку четырехлетнее правление Байдена.

Азербайджан сильно разочарован отношением к себе со стороны администрации Байдена и ее попытками создать искусственные разделительные линии на Кавказе без учета интересов Баку. Такой подход не только несправедлив, но и создал дополнительные сложности в развитии взаимопонимания и сотрудничества в регионе.

С возвращением Трампа появилась надежда на то, что новая администрация внесет в свой внешнеполитический курс необходимые коррективы, в рамках которых понимание роли и потенциала истинных партнеров США, таких как Азербайджан, возрастет.

Азербайджанская Республика является важным партнером США в обеспечении энергетической безопасности ее союзников. Энергетическая политика Баку всегда поддерживалась Трампом, что подтвердил Президент Азербайджана в своем поздравительном письме в адрес нового президента США: «Высоко ценю наше сотрудничество в энергетической сфере, основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте, служащее обеспечению энергетической безопасности союзников США».

Трамп уже заявил, что на протяжении своего президентства акцентирует внимание на энергетической безопасности и независимости, как в США, так и в глобальном масштабе. И Азербайджан с его стратегическим расположением и ролью в энергетических поставках воспринимается как важный партнер для поддержания стабильности в регионе и обеспечения диверсификации поставок.

Как известно, энергетическая политика Азербайджана с самого начала разрабатывалась на основе тесного партнерства с США. Страна является ключевым производителем нефти и природного газа в регионе, и Соединенные Штаты всегда поддерживали проекты, направленные на разработку и добычу энергетических ресурсов в стране, а также на их транспортировку в Европу.

Одним из наиболее значимых проектов является Южный газовый коридор, который предусматривает поставки природного газа из Азербайджана в Европу. Это включает такие проекты, как Трансадриатический трубопровод (TAP) и Трансанатолийский трубопровод (TANAP), в которых активно участвуют американские компании, не только вкладывающие инвестиции в нефтяной и газовый сектор Азербайджана, но и участвующие в модернизации энергетической инфраструктуры страны.

В последние годы США и Азербайджан также развивают сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, что соответствует глобальной тенденции в сторону устойчивого развития и борьбы с изменением климата. В настоящее время Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении того, чтобы стать поставщиком возобновляемой энергии и реализовать коридор «зеленой энергии» для ее транспортировки в Европу.

В целом, Азербайджанское государство обладает значительным потенциалом, который может быть направлен на укрепление партнерских отношений, достижение взаимовыгодных целей и развитие консолидации, а не на создание напряженности. Этот потенциал уже доказал свою ценность и может стать важным фактором для достижения стабильности и процветания не только на Кавказе, но и в более широком геополитическом контексте. Однако для этого требуется честный и сбалансированный подход со стороны США.

Баку со своей стороны готов к такому сотрудничеству с Вашингтоном, что подтвердил Президент Азербайджана.

«Мы намерены и впредь решительно продолжать наше активное и эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами как в традиционных, так и в новых сферах сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно работать с Вами в этих направлениях», - заверил глава государства, подчеркнув, что верит, что в новый период президентства Трампа дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами еще больше укрепятся и приобретут новое содержание.

Тем более что это сотрудничество важно как для Азербайджана, так и для США, и две страны продолжат оставаться друг для друга значимыми партнерами и в регионе, и в мире.