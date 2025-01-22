 Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

First News Media11:20 - Сегодня
Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

29 тысяч 172 гражданина Азербайджана впервые получат право голосовать на муниципальных выборах.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на мероприятии, посвященном началу раздачи бюллетеней в окружные комиссии в связи с муниципальными выборами.

Он отметил, что 153 избирателям, которым в день голосования исполнится 18 лет будут вручены специальные карты избирателя.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

Поделиться:
136

Актуально

Мнение

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

В мире

Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Общество

В эти дни в Баку будет дождливо

Экономика

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Политика

Началась раздача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии - ФОТО

Посол: История отношений Украины и Азербайджана — пример сотрудничества, основанного на доверии и уважении

Спикер Милли Меджлиса встретилась с членами Комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии - ФОТО

Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Глава МИД: Настало время полностью прекратить деятельность USAID в Азербайджане

Последние новости

Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Сегодня, 12:45

Трамп допустил, что посетит Ближний Восток

Сегодня, 12:40

Песня в исполнении азербайджанцев вошла в мировой топ сервиса Shazam - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

В Иране на нефтяном терминале произошел пожар

Сегодня, 12:30

В эти дни в Баку будет дождливо

Сегодня, 12:20

Хосе Бернардо рассказал о том, кто подсадил его на наркотики - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Сегодня, 12:10

Началась раздача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии - ФОТО

Сегодня, 12:00

Девочка, получившая тяжелые травмы в Имишли, скончалась в больнице

Сегодня, 11:55

Jony о будущей жене: «Семь детей сделают меня счастливым» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Посол: История отношений Украины и Азербайджана — пример сотрудничества, основанного на доверии и уважении

Сегодня, 11:45

Спикер Милли Меджлиса встретилась с членами Комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии - ФОТО

Сегодня, 11:35

Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

Сегодня, 11:20

Пять студенток отравились в Гёйчае

Сегодня, 11:15

Ограбили особняк шурина Никола Пашиняна

Сегодня, 11:05

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Сегодня, 10:55

В Агдаше на 7-летнего мальчика упала стремянка, ребенок умер

Сегодня, 10:45

Автобусные полосы значительно сократили время в пути на некоторых улицах

Сегодня, 10:35

Задержан руководитель YouTube-канала, подозреваемый в вымогательстве денег у граждан

Сегодня, 10:30

В Баку женщина с ДЦП 1-й группы инвалидности стала матерью - ФОТО

Сегодня, 10:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23