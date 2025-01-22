Названо число граждан, которые впервые получат право голосовать на муниципальных выборах в Азербайджане

29 тысяч 172 гражданина Азербайджана впервые получат право голосовать на муниципальных выборах.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на мероприятии, посвященном началу раздачи бюллетеней в окружные комиссии в связи с муниципальными выборами.

Он отметил, что 153 избирателям, которым в день голосования исполнится 18 лет будут вручены специальные карты избирателя.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.