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Спикер Милли Меджлиса встретилась с членами Комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии - ФОТО

First News Media11:35 - Сегодня
Спикер Милли Меджлиса встретилась с членами Комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии - ФОТО

В рамках официального визита в Италию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами Комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии и группы дружбы по межпарламентским связям Италия – Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи сенатор Джулио Терци выразил уверенность, что нынешний визит будет способствовать развитию двусторонних отношений. Он еще раз выразил соболезнования спикеру Милли Меджлиса в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января и авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря 2024 года. Сенатор отметил, что соболезнования Президента Италии Серджо Маттареллы и министра иностранных дел Антонио Таяни Азербайджану в связи с авиакатастрофой являются наглядным примером дружбы между двумя странами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что азербайджано-итальянские отношения находятся на высоком уровне. В ходе беседы было отмечено, что взаимные визиты вносят важный вклад в дальнейшее развитие связей. В этом плане визиты Президента Ильхама Алиева в Италию, в том числе состоявшийся в сентябре прошлого года, а также визит Президента Италии в нашу страну сыграли существенную роль в дальнейшем расширении и углублении наших двусторонних отношений.

Говорилось о том, что Азербайджан и Италия успешно сотрудничают во многих областях, состоялся обмен мнениями по взаимодействию в экономической сфере, включая транспортные и энергетические вопросы. Было также подчеркнуто позитивное развитие отношений между сторонами и в гуманитарной сфере, в частности подчеркнута значимость проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Италии, а также деятельность Итальянско-Азербайджанского университета. Члены комиссии отметили, что этот университет является источником большой гордости и чести для каждого итальянца, посещающего Азербайджан.

На встрече отмечалось, что одна из важных тем, обсуждаемых сторонами в ряду других вопросов, связана с охраной окружающей среды. Участие премьер-министра Италии в прошедшей в Баку в ноябре прошлого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 также свидетельствует о том, что Италия придает большое значение этому вопросу.

Итальянская сторона выразила признательность Азербайджану, особенно Президенту Ильхаму Алиеву, за организацию и проведение СОР29 на высоком уровне. Успех СОР29 и достижение значительных результатов охарактеризованы как результат продемонстрированной Азербайджаном позиции. Отмечено, что в настоящее время продолжаются переговоры по вопросам окружающей среды, что свидетельствует о заинтересованности Европейского Союза в этой сфере.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса, отметив роль групп дружбы в развитии отношений между парламентами двух стран, рассказала о важности увеличения числа взаимных визитов. Она отметила, что повышение интенсивности таких визитов будет способствовать предоставлению более правдивой информации общественности на фоне распространения в Европе фейковых новостей об Азербайджане.

Выступая на встрече, руководитель группы дружбы по межпарламентским связям Италия – Азербайджан Марко Скурриа также поделился своим мнением о перспективах развития двусторонних отношений. Он выразил обеспокоенность предвзятой позицией, проявляемой к Азербайджану в ПАСЕ.

Затем встреча продолжилась в интерактивном формате, председатель Милли Меджлиса ответила на вопросы противоположной стороны об азербайджано-итальянских отношениях, внешнеполитических приоритетах Азербайджана, текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, а также процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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