Посол: История отношений Украины и Азербайджана — пример сотрудничества, основанного на доверии и уважении

Представляем вниманию читателей колонку посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева, представленную в редакцию 1news.az:

«22 января является знаковой датой для Украины - мы отмечаем День Соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Это был исторический момент, когда многовековая мечта украинцев о единой и неделимой Украине стала реальностью.

Этот день также напоминает о важности международных отношений и поддержки между государствами, стремящихся к независимости и справедливому миру. В 1918 году, в сложное время государственного становления, между Украинским Государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР) были установлены дипломатические отношения. Этот факт свидетельствует о том, что наши народы уже более века разделяют общие ценности — стремление к свободе, суверенитету и достоинству.

Соборность для украинцев — это не просто объединение территорий. Это сплоченность народа, идея единства в многообразии. В эти дни, когда наше государство защищает свою волю и независимость в войне против российской агрессии, мы осознаем, насколько важно для всего мира объединиться вокруг общих ценностей, основанных на международном праве и справедливости.

Мы высоко ценим поддержку Азербайджанской Республики, которая последовательно выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также оказывает гуманитарную помощь. Это является важным проявлением солидарности между нашими странами и народами, которые знают истинную цену свободе и независимости.

История дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном — это пример сотрудничества, основанного на доверии и уважении. В 1918 году Украина и Азербайджан начали путь взаимопонимания, который продолжается и по сей день. Тогда, как и сейчас, наши страны противостояли вызовам, боролись за сохранение своей государственности и строили мосты дружбы и партнерства.

Сегодня Украина и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которых объединяют общие вызовы и цели. Мы стремимся к справедливому миру, стабильности и процветанию в Черноморско-Каспийском регионе и во всем мире. Наше сотрудничество демонстрирует, что даже спустя столетие после установления первых дипломатических контактов ценности суверенитета и справедливости остаются ключевыми.

Уважаемые друзья, соборность — это тот фундамент, на котором строится наше будущее. Это не только объединение территорий, но и единство духа, общая цель и непоколебимость в борьбе за собственную идентичность и право жить на своей земле. Мы благодарны Азербайджанской Республике за солидарность и поддержку в это непростое время.

Пусть наша многовековая дружба станет залогом общих успехов и побед в будущем!»