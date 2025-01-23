Турция продолжит тесно сотрудничать с Азербайджаном - Министерство нацобороны

Турция будет и далее едина и тесно сотрудничать с Азербайджаном.

Об этом заявили Азертадж в турецком Министерстве национальной обороны.

В Минобороны привлекли внимание к вкладу турецкой армии в обеспечение регионального мира и глобальной безопасности.

«ВС Турции продолжают выполнение успешных миссий на широком пространстве - от Кипра до Азербайджана, от Ливии до Боснии и Герцеговины. Турецкая армия оказывает сильную поддержку справедливой борьбе братских и дружественных стран», - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что благодаря вкладу в стабильность и инициативам по урегулированию разногласий, Турция играет ключевую роль в продвижении диалога в стратегически значимом регионе планеты.

Источник: АЗЕРТАДЖ