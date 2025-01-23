Подписан документ о проведении штабных переговоров между сухопутными войсками Азербайджана и Пакистана - ФОТО

Подписаны инструкции о проведении штабных переговоров между сухопутными войсками азербайджанской и пакистанской армий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Документ подписан по итогам прошедших в Баку переговоров между заместителем командующего Сухопутными войсками ВС Азербайджана генерал-майором Ильгаром Лятифовым и генеральным директором военных операций ВС Пакистана генерал-майором Абдуллой Кашифом.

На встрече были также обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере, подчеркнута важность увеличения интенсивности совместных учений с целью дальнейшего совершенствования знаний и навыков военнослужащих.