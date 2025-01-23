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Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

First News Media16:50 - Сегодня
Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Бакинская инициативная группа (БИГ) подготовила отчет под названием «Украденное процветание: как колониализм подавлял экономическую свободу на заморских территориях», в котором подробно анализируется негативное влияние колониальной политики Франции на ее заморские территории.

Как сообщает Report, в отчете говорится о том, как уничтожаются и эксплуатируются природные ресурсы в этих регионах. В нем, в частности, подчеркивается, что незаконная вырубка лесов, загрязнение воды и многие другие экологические преступления, совершаемые при попустительстве французских властей, способствуют деградации окружающей среды заморских территорий.

Авторы отчета подчеркивают, что упомянутые действия имеют серьезные экономические и социальные последствия для заморских территорий - они наносят вред уязвимым слоям, ущемляют права коренных народов и способствуют утрате биоразнообразия.

Кроме того, колониальная политика Франции стирает культурную идентичность, способствует сокращению коренного населения заморских территорий.

В отчете подчеркивается, что для достижения устойчивого и справедливого будущего необходимо устранить все формы колониализма, включая его современные проявления, такие как неоколониализм.

«Что касается демографической ситуации, то снижение численности населения в заморских регионах и падение рождаемости в ряде из них указывают на возможную утрату человеческого капитала и сохранение зависимости от иностранных денежных переводов в будущем», - отмечается в документе.

БИГ, ссылаясь на открытые источники, приводит данные сокращения числа турпотока на заморские территории как наглядный пример подавления экономической свободы.

«Число североамериканских туристов, которые раньше были основными посетителями Гваделупы и Мартиники, сократилось. Если в 1967 году 50% путешественников были выходцами с этого континента, то в 2012 году их число в Гваделупе сократилось до 5%. Такое же резкое падение произошло и на Мартинике, где число посетителей сократилось до 1,9% в 2006 году с почти 50% в 1970 году. Вкус европейских туристов, кроме французов, также, похоже, изменился. В 2006 году они составляли лишь 3,4% и 5,4% туристов на Реюньоне и Мартинике соответственно», - отмечается в отчете.

Авторы подчеркивают, что круизное судоходство, которое является важным видом туризма для этих территорий, тоже несет огромные убытки: «Всего за 15 лет Гваделупа и Мартиника потеряли 85% туристов, приезжающих на круизных лайнерах».

Согласно отчету, высокие цены не только вынуждают потенциальных клиентов отказаться от посещения регионов, но и ограничивают приток инвестиций на заморские территории. Кроме того, ограниченное количество рабочих мест в государственном секторе делает невозможным трудоустройство всех желающих, что усугубляет проблему безработицы, которая представляет собой серьезную угрозу для этих регионов.

Так, в Ла-Реюньоне и Гваделупе уровень безработицы в 2020 году оставался на высоком уровне - 22%. Особенно остро проблема затрагивает молодежь: на Мартинике более половины официально зарегистрированных безработных (45%) в 2020 году составляли молодые люди в возрасте от 15 до 24-х лет.

БИГ на основе имеющихся материалов делает вывод, что современные колониальные государства, в том числе Франция, находятся в сложном экономическом положении.

«Основной интерес Франции сосредоточен на природных ресурсах и политической выгоде от удержания этих территорий», - подчеркивается в отчете.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что в ближайшие годы высокий уровень безработицы в четырех заморских территориях - Гваделупе, Мартинике, Гайане и Реюньоне - сохранится. Франция могла бы развивать ключевые отрасли, такие как туризм, а также восстанавливать аква- и сельское хозяйство, обеспечив рациональное использование природных ресурсов, особенно в колонизированных территориях Индийского океана», - считают авторы отчета.

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