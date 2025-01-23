Почему бесплатный Wi-Fi так и не заработал в автобусах? – Официальный ответ

Несколько лет назад компания BakuBus анонсировала подключение общественного транспорта к бесплатной сети Wi-Fi. Однако, несмотря на то, что значок сети отображается в салонах автобусов, пассажиры так и не могут подключиться к интернету. Таким образом, Wi-Fi существует лишь на бумаге, но на практике его нет.

Когда эта проблема будет решена?

В ответ на запрос Metbuat.az в пресс-службе BakuBus отметили, что удовлетворенность пассажиров является приоритетом компании, и для этого предпринимаются постоянные шаги, передает 1news.az.

«Подключение к интернету в автобусах - это дополнительная услуга для пассажиров. Но, как вы понимаете, создание такой возможности связано с определенными финансовыми затратами. Поэтому необходимо обеспечить экономическую обоснованность этого проекта и найти источники для покрытия расходов. Также требуется решить технические вопросы. В настоящее время ведутся обсуждения по обоим направлениям, и по их результатам будут предприняты необходимые шаги», - сообщили в компании.