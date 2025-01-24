Курс на дестабилизацию. ЕС превращает гражданскую миссию в Армении в военное представительство?

Факты, как известно, вещь упрямая - как бы ни отнекивалась Армения со своими западными покровителями, но реалии «на земле» доказывают, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе носит отнюдь не «невинный и непредвзятый» характер, как это пытаются представить.

Этим утром в распоряжение редакции 1news.az поступило видео - уже которое по счету свидетельство шпионского характера миссии ЕС (EUMA) в Армении.

На кадрах можно видеть военных Государственной пограничной службы Азербайджана, несущих службу на пока еще условной границе с Арменией.

Здесь же отчетливо проглядывается, как к данному участку армяно-азербайджанской границы прибывают автомобили с наблюдателями ЕС.

Из внедорожников выходят несколько человек - несложно предположить, что это представители миссии ЕС - и начинают следить в бинокль за азербайджанской территорией.

Данное видео наглядно доказывает, что европейская «бинокльная дипломатия» продолжается и даже пытается «процветать» посредством очередных провокаций. Дело в том, что Брюссель намерен продлить срок EUMA.

10 января 2025 года офис Верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас сообщил, что «государства-члены приветствовали это предложение, и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета ЕС. Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни».

Так что, европейская миссия в Армении может задержаться в регионе еще на два года – этот срок раннее озвучил временно исполняющий обязанности руководителя Миссии ЕС в Армении Марек Куберский.

Официализация данного решения ожидается уже 27 января.

Более того, мандат еврошпионов расширится новыми элементами и, как стало известно изданию Caliber.az из своих источников, с ними миссия станет не просто разведывательной, а будет стремиться к формату полноценного военного представительства, подразделения которого планируется разместить также на армяно-турецком и армяно-иранском участках границы: «Кроме всей разведывательной инфраструктуры, которая останется в наличии у миссии (а это не только бинокли, в которые еврошпионы обожают смотреть в сторону Азербайджана), предполагается использование соответствующего снаряжения и спецтехники, включая военные транспортные средства. <…> процесс пичканья Армении вооружением через Европейский фонд мира будет сопровождаться и милитаризацией европейского присутствия в этой стране».

Показатели того, что «евронаблюдатели» окончательно заблудились в изначальных ориентирах, проявились не сегодня - миссия на протяжении длительного времени ощутимо растянула не только сроки, но и место и цели своего мандата. Постепенно расширяя ареал своей рассредоточенности на границе, она трансформировалась из краткосрочной в долгосрочную, из гражданской в военизированную, из европейской в натовскую.

Впрочем, все это было совершенно ожидаемо с учетом апрельской встречи 2024 года в формате США-ЕС-Армения. Помнится, в то время и в Брюсселе, где переговоры состоялись, и в администрации Байдена в унисон твердили об отсутствии в достигнутых договоренностях о поддержке Армении военного и антиазербайджанского подтекста.

В этом же контексте вспоминается и заявление, с которым прошлым летом выступил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель – воодушевленно объявив об утверждении программы по предоставлению Армении €10-миллионной военной помощи из Европейского фонда мира, он чуть ли не клятвенно заверял, что она пойдет исключительно на… «палатки для армянской армии».

Естественно, в Азербайджане на это заявление улыбались, прекрасно понимая, что ложь о безобидных «палатках» призвана прикрыть гораздо более далекоидущие планы. Оружейные контракты с Францией, военные учения с США, предвзятые и односторонние решения – кто поверит в то, что все эти действия нацелены на обеспечение мира и безопасности в регионе? Время показало, что азербайджанские прогнозы оправдались.

Точно также в Баку не поверили декабрьским заявлениям Пашиняна о согласии Армении не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном (ибо это не первый случай разительного противоречия в словах и действиях армянских руководителей). О том, как это намерение соотносится с решением о расширении мандата миссии ЕС военным компонентом, наверное, знает, только сам Пашинян. Потому что, если это не так, то выходит, что ситуацию в Армении уже контролирует не ее руководство, а как сейчас говорят, «коллективный Запад».

К чему, собственно, все и шло, ведь за шпионскими играми с биноклями и интенсивным вооружением двигает отнюдь не любовь к «черным армянским глазам», а стремление попасть таким образом в регион и начертить здесь разделительные линии. Выбрав Армению проводником своих планов в регионе, Запад усиленно стремится превратить ее в свой вооруженный форпост на Южном Кавказе. При этом отдавая себе отчет в том, что это крайне рискованный сценарий, реализация которого способна привести к весьма плачевным для Армении последствиям.

На Западе не могут не понимать, насколько катастрофичной и самоубийственной станет для Армении новая война. Но поскольку собственные геополитические интересы Запад ставит превыше всего, то и добавить «многострадальной» Армении новых страданий для него не составит особого труда. Не зря же там любят повторять: «ничего личного, просто бизнес».

С другой стороны, при таких подходах ни о какой позитивной динамике в отношениях Баку и Европы говорить не приходится.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил об этом, акценты по этой теме глава государства четко расставил и в своем большом интервью местным телеканалам 7 января: «Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований. Поскольку именно в прошлом году Европейский Союз принял однозначно сторону Армении в процессе нормализации. Масса фактов, которые вы также хорошо знаете. Конечно же, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие то, как была продлена так называемая наблюдательная миссия Европейского Союза. Ведь когда мы требовали, чтобы это было с нами согласовано, это не потому что у нас какие-то завышенные амбиции, просто потому, что само создание этой миссии и ее посылка на нашу границу были согласованы с нами, лично со мной в октябре 2022 года в Праге. Если тогда мы договорились о том, что это будет два месяца, 40 человек, значит так оно и должно было быть. Я когда договариваюсь, даже на словах, я всегда выдерживаю эти договоренности. Но в данном случае в Европе посчитали, что они вправе эти договоренности нарушать. Но потом без всякого уведомления, без всякого согласования с нами они эту миссию не то, что продлили, увеличили, да еще и пригласили страну-не члена Европейского Союза, по существу, подорвав доверие. Ну а потом эти, как говорится, постыдные демонстрации биноклевых действий, когда они надевают какие-то полувоенные одежды, сапоги и ходят туда, как какие-то бойцы. Не хочется, как говорится, показывать, с какой скоростью они могут бежать оттуда, если кто-то случайно чихнет на азербайджанской территории, но просто уже руки чешутся. Поэтому мы до них довели, что прекратите эти биноклевые шоу, и они потом обходятся уже, как говорится, без... Хотя недавно Президент одной европейской страны позволил себе вот такое хамское поведение - рассматривать Азербайджан в бинокль. А что он не увидел здесь, в Баку, когда был за неделю до этого и попросил встречу со мной? Если ему надо было посмотреть, я бы его отправил в Карабах, он бы посмотрел бы на горы. Это же, понимаете, демонстрация. Это же не просто. Это отношение. Смотришь в бинокль как на врага. Если так вы относитесь к Азербайджану, ну, а как мы можем относиться? Я уже не говорю о деструктивной роли бывшего верховного представителя по иностранным делам. Но и не только. Масса была разочарований».

«Теперь что будет дальше - я не знаю. Комиссия новая, хотя некоторые персонажи старые. Но все-таки это новая комиссия, и какое будет отношение к Азербайджану и к его национальным интересам, такое же отношение будет к ним. Если будет нормальное, конструктивное, я думаю, мы сможем вернуться в конструктивное русло. То, чего добился Европейский Союз в прошлом году, то, что он был полностью отстранен от процесса нормализации азербайджано-армянского трека. Дальше если будет продолжение, как говорится, процесса пичканья Армении вооружением через так называемый Фонд мира, с нашей стороны будут адекватные действия», - заявил Ильхам Алиев.

«Вот этого они добились, а дальше будет продолжаться так, будет еще больше возводиться стена. А как они будут осуществлять свою политику по сближению со странами Центральной Азии. Как? Через Россию будут коммуницировать? Сомневаюсь. Может быть, через Иран? Тоже сомневаюсь. Тоннель пророют под Азербайджаном? Наверное, тоже нет. Поэтому надо просто трезво к этому относиться и ценить, ценить Азербайджан как надежного партнера, который ничего плохого никогда ни против Европы, ни против какой-либо европейской страны не делал. Только отвечал и будет отвечать. Добром на добро, а на недобро, как говорится, той же монетой», - подчеркнул глава государства.

Так что, позиция Баку по вопросу присутствия здесь внерегиональных сил ясна и однозначна. Интересно, как к появлению на армянских границах западных военных сил отнесутся Москва и Тегеран; вернее, как они к этому относятся, известно, но ограничатся ли только лишь очередными громкими заявлениями о неприемлемости такого расклада?

Хотя, как бы то ни было, даже если в чьем-то понимании для Армении «закон не писан», Азербайджан будет действовать так, как посчитает нужным для обеспечения своей безопасности.

И, по праву сильного, будет решительно продвигать повестку мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Никакие посторонние, для того чтобы это обеспечить, здесь не нужны.

Ситуацию в регионе, вкючая тех, кто ходит по границе с биноклями наперевес, и тех, кто прячется за их «широкой спиной» – Азербайджан прекрасно контролирует сам.