Китай и впредь будет вносить вклад в стратегическое партнерство с Азербайджаном - Дин Тао

Традиционные дружественные отношения между Китаем и Азербайджаном в последние годы поднялись на новую ступень.

Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Дин Тао, выступая сегодня на праздничном мероприятии, посвященном Китайскому Новому году, в Университете «Хазар».

Отметив большую роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений, посол подчеркнул, что к настоящему времени они достигли самого высокого уровня.

«Китай в новом году продолжит вносить вклад в стратегическое партнерство с Азербайджаном, будучи нацеленным на дальнейшее углубление взаимодействия и усиление межкультурных коммуникаций», - сказал китайский дипломат.

В своем выступлении посол обратил внимание на схожесть некоторых древних и богатых азербайджанских и китайских традиций, это, в том числе, празднование Китайского Нового года и Новруз байрамы.

Кямаля Мамедова