СМИ: Расследование в России подтвердило факт подбития самолета AZAL «Панцирем»

Расследование, проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета AZAL, подтвердило, что воздушное судно было подбито системой ПВО «Панцирь С-1», утверждает Caliber.Az со ссылкой на «достоверные источники».

«Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, как нам стало известно, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном.

Следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ. Более того, нашей редакции уже известны имена и звания этих людей, и мы обязательно поделимся данной информацией с читателями в нужное время», - отмечает издание.