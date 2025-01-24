Али Асадов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

24 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Андреем Равковым в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, А.Асадов поблагодарил посла за вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Беларусью.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, обсуждены перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в различных областях.