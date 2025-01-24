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В Азербайджане впервые пройдет чемпионат страны по волейболу на снегу

First News Media18:15 - Сегодня
В Азербайджане впервые пройдет чемпионат страны по волейболу на снегу

В Азербайджане впервые состоится чемпионат страны по волейболу на снегу.

Как говорится в сообщении Федерации волейбола, соревнования пройдут 25-26 января в Туристическом центре «Шахдаг».

В чемпионате примут участие 4 женские команды («Азеррейл», «Муров Аз Терминал», «Гянджа», U-21), 4 мужские - («Азеррейл», «Муров Аз Терминал», «Гянджляр», U-21). В первый день соревнований игры пройдут по круговой системе. Обладатели двух первых мест получат возможность сыграть в финале, а команды, занявшие 3-е и 4-е места, - «за бронзу».

Финальный поединок и встреча за третье место состоятся 26 января.

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