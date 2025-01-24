Муж Хокумы Алиевой отказался от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тыс манатов

«У нас очень хорошие отношения с мужем моей дочери Хокумы Этибаром Алиевым. Он также присутствовал на ее поминках, прошедших в районе».

Об этом заявил Telegraf.com отец Национального героя Хокумы Алиевой Джалил Алиев.

Он также отметил, что супруг Хокумы, будучи законным наследником, отказался от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тысяч манатов, предоставленных государством.

«Мы отдали ему все деньги, предоставленные государством, но он отказался их взять и все вернул».

В свою очередь муж Хокумы Алиевой Этибар Алиев заявил, что не хочет говорить на эту тему, и подтвердил, что отказался от денег, которые хотела ему отдать семья его покойной жены.