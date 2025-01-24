Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в работе Бакинского метрополитена.

Об этом говорится в собщении Счетной палаты.

Было отмечено, что по данным отчета на начало текущего года, из 23 мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации "Государственной программы развития Бакинского метрополитена на 2011-2015 годы", работы по 10 мероприятиям завершены, частично выполнены работы по 13 мероприятиям.

Несмотря на то, что суть субсидии, выделяемой из государственного бюджета по данному направлению, заключается в полном или частичном покрытии убытков, возникающих при оказании услуг по ценовому регулированию перевозок пассажиров метрополитеном, документирование заработной платы, обязательных социальных отчислений и коммунальных услуг и пр. у источника расходов в условиях, когда в 2022 году расходы по основной деятельности превысили 13 527,1 тыс. манатов, привело к принятию противоречивых решений в финансовом управлении касательно направления соответствующих средств на инвестиционные расходы (капитальный ремонт, строительство и т. д.).

Подчеркнуто, что сметная документация, составленная по объектам строительства Бакинского метрополитена на сумму 559,7 тыс. манатов и оформленная "Актом приемки выполненных работ", не прошла экспертизу, работы стоимостью 712,9 тыс. манатов без соблюдения требований строительных норм и правил, включенные в сметную документацию, не отражены в "Проекте организации строительства", а работы на 272,2 тыс. манатов, не предусмотренные в проектной документации, включены в сметную документацию.

Были допущены многочисленные процессуальные нарушения законодательства, регулирующего государственные закупки; без применения метода закупки в 262 случаях были заключены прямые договоры на сумму 868,6 тыс. манатов для различных целей, что, наряду с нарушением конкурентной среды, привело к неэффективному использованию государственных средств; выявлены пробелы в деятельности тендерной комиссии и администрировании, что привело к возникновению долгосрочной дебиторской задолженности, просрочке или неисполнению договорных обязательств, неуплате штрафов по контрактам, не исполненным в срок.