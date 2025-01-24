 Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

First News Media19:45 - Сегодня
Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в работе Бакинского метрополитена.

Об этом говорится в собщении Счетной палаты.

Было отмечено, что по данным отчета на начало текущего года, из 23 мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации "Государственной программы развития Бакинского метрополитена на 2011-2015 годы", работы по 10 мероприятиям завершены, частично выполнены работы по 13 мероприятиям.

Несмотря на то, что суть субсидии, выделяемой из государственного бюджета по данному направлению, заключается в полном или частичном покрытии убытков, возникающих при оказании услуг по ценовому регулированию перевозок пассажиров метрополитеном, документирование заработной платы, обязательных социальных отчислений и коммунальных услуг и пр. у источника расходов в условиях, когда в 2022 году расходы по основной деятельности превысили 13 527,1 тыс. манатов, привело к принятию противоречивых решений в финансовом управлении касательно направления соответствующих средств на инвестиционные расходы (капитальный ремонт, строительство и т. д.).

Подчеркнуто, что сметная документация, составленная по объектам строительства Бакинского метрополитена на сумму 559,7 тыс. манатов и оформленная "Актом приемки выполненных работ", не прошла экспертизу, работы стоимостью 712,9 тыс. манатов без соблюдения требований строительных норм и правил, включенные в сметную документацию, не отражены в "Проекте организации строительства", а работы на 272,2 тыс. манатов, не предусмотренные в проектной документации, включены в сметную документацию.

Были допущены многочисленные процессуальные нарушения законодательства, регулирующего государственные закупки; без применения метода закупки в 262 случаях были заключены прямые договоры на сумму 868,6 тыс. манатов для различных целей, что, наряду с нарушением конкурентной среды, привело к неэффективному использованию государственных средств; выявлены пробелы в деятельности тендерной комиссии и администрировании, что привело к возникновению долгосрочной дебиторской задолженности, просрочке или неисполнению договорных обязательств, неуплате штрафов по контрактам, не исполненным в срок.

Поделиться:
378

Актуально

Точка зрения

Курс на дестабилизацию. ЕС превращает гражданскую миссию в Армении в военное ...

Политика

Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции

Общество

Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

Политика

Хикмет Гаджиев принял посла Турции

Общество

В Доме Азербайджана в Венгрии прошел День туризма и культуры

Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

Муж Хокумы Алиевой отказался от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тыс манатов

Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Лица, подозреваемые в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой, установлены, ущерб возмещен - ОБНОВЛЕНО

Эльдар Азизов - о сносе старых зданий в Баку

Обнародованы кадры задержания подозреваемого в краже денег с банковской карты отца Хокумы Алиевой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Имишли, в котором погибли дети - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Доме Азербайджана в Венгрии прошел День туризма и культуры

Сегодня, 21:00

Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции

Сегодня, 20:40

Путин заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Сегодня, 20:20

График приема граждан в Администрации президента АР в феврале 2025 года

Сегодня, 20:00

Выявлены недостатки в деятельности Бакметрополитена

Сегодня, 19:45

Хикмет Гаджиев принял посла Турции

Сегодня, 19:30

В Баку продолжается суд по уголовному делу арестованных в Азербайджане «Олега Бакинского» и экс-замминистра Украины

Сегодня, 19:15

Президент Пакистана: Наши дружественные и братские страны успешно сотрудничают во многих областях

Сегодня, 19:00

Али Асадов встретился с послом Беларуси в Азербайджане

Сегодня, 18:45

Муж Хокумы Алиевой отказался от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тыс манатов

Сегодня, 18:31

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат страны по волейболу на снегу

Сегодня, 18:15

Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной

Сегодня, 18:00

В Армении сына лидера партии объявили в международный розыск

Сегодня, 17:49

СМИ: Расследование в России подтвердило факт подбития самолета AZAL «Панцирем»

Сегодня, 17:42

В Стамбуле на текстильном предприятии вспыхнул пожар - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

​​​​​​​Hot For You Baby: Презентована неизданная ранее песня Тины Тёрнер – ВИДЕО

Сегодня, 17:15

В Баку водолазы МЧС спасли человека от утопления

Сегодня, 17:13

Рена Солтанова опровергла обвинения в сопротивлении сотрудникам Минздрава

Сегодня, 17:10

Эрдоган пообещал наказать виновных в пожаре на горнолыжном курорте

Сегодня, 17:00

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз

Сегодня, 16:55
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50