В Доме Азербайджана в Венгрии прошел День туризма и культуры

В Доме Азербайджана в Венгрии состоялось традиционное чаепитие.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие под названием «День туризма и культуры» было организовано с целью ознакомления венгерской аудитории с туристическими возможностями, кухней и интересными традициями и обычаями Азербайджана.

Гости попробовали вкуснейшие образцы азербайджанской кухни – шакербуру и пахлаву, приятно провели время за национальным чайным столом.

Мероприятие провела член Ассоциации туристических гидов Азербайджана Тимеа Тёрёк. Она предоставила гостям обширную информацию о богатой истории, известных туристических достопримечательностях, национальных танцах и кухне Азербайджана, особо отметив древние памятники и красоту природы нашей страны, а также современность Баку.

В мероприятии также приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии. Исполнив национальные танцы, они наглядно продемонстрировали гостям богатую азербайджанскую культуру, что вызвало большой интерес среди участников мероприятия.

Кроме того, гостям была предоставлена необходимая информация для посещения Азербайджана. В частности, говорилось о выгодных предложениях авиакомпании Wizzair для полетов Будапешт – Баку.

Подобные мероприятия, организуемые при поддержке Дома Азербайджана в Венгрии, укрепляют культурные связи между двумя народами и служат важной платформой для продвижения Азербайджана в регионе Центральной и Восточной Европы.