Журналистка из США пообещала «доказать», что жена Макрона - бывший мужчина

Американская крайне правая журналистка Кэндис Оуэнс на своей странице в социальной сети X пообещала представить «доказательства» конспирологической теории о том, что Брижит -супруга президента Франции Эммануэля Макрона - якобы родилась мужчиной.

Она утверждает, что будто бы собрала доказательства того, что женщины по имени Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы 30 января.

По данным телеканала France 24, Оуэнс поддержала теорию о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, в марте 2024 года. В своем видео на YouTube она ссылалась на расследование другой журналистки — Наташи Рей, опубликованное во французском крайне правом журнале Faits et Documents незадолго до президентских выборов во Франции 2022 года.

Рей утверждала, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Трогнё (ее девичья фамилия). После публикаций в Faits et Documents новости о половой принадлежности супруги президента Франции очень быстро распространились в социальных сетях и были подхвачены сайтами с конспирологическими теориями и крайне правыми аккаунтами. Впоследствии первая леди Франции подала против журналистки иск о клевете.

Макроны вступили в брак в 2007 году. У Брижит есть трое взрослых детей от предыдущего брака. Президент Франции младше ее на 24 года. Когда-то первая леди была его учительницей.

Ранее Макрон опроверг слухи о том, что его жена — трансгендер.

Источник: Gazeta.ru