Минтранспорта РК: Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Минтранспорта РК не подтвердило слитую в Сеть расшифровку черного ящика самолета AZAL.

Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника, - говорится в сообщении ведомства, передает Казинформ.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал, как утверждалось, переговоры пилотов с диспетчерами.

Казахстан не рассматривает как «слив» опубликованные в Telegram-каналах переговоры пилотов упавшего вблизи Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), информация отличается от данных, полученных при расшифровке бортовых самописцев. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.

Бозумбаев отметил, что видел эту публикацию. «Мне кажется, что это [опубликованные переговоры] больше переговоры, которыми владеет страна, у которой переговоры с землей были. Я не слышал там переговоров между членами экипажа, в черном ящике есть все переговоры, которые вел капитан, пилоты, члены экипажа. Там немножко больше», - сказал он.

Бозумбаев отметил, что считает материалы «не слитой из <...> расследовательской группы информацией». «А зачем искать источник слива, если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков? <...> Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал - это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», - сказал Бозумбаев.

Напомним, расшифрованные бортовые самописцы самолета привезли из Бразилии в Казахстан 15 января.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.