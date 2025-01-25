Центр инклюзивного развития и творчества DOST награжден в номинации «Лучший партнер в сфере экологического просвещения» - ФОТО

Центр инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения награжден Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) в номинации «Лучший партнер в сфере экологического просвещения» в 2024 году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, награду заместителю директора центра Матанат Мамедовой вручил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» в центре была проведена работа по экологическому просвещению лиц, относящихся к уязвимым группам населения, обеспечено их активное участие в акциях МЭПР по очистке и работах по благоустройству.

В центре была организована выставка поделок из непригодной продукции, концерт и различные проекты. Изделия ручной работы инструкторов и бенефициаров центра на экологическую тему также успешно экспонировались на международных выставках. Акции по посадке деревьев прошли на приусадебной территории площадью 1000 квадратных метров центра и филиала «Дом DOST».

Также было обеспечено участие лиц, относящихся к уязвимым группам, в мероприятиях Pre-COP и COP29. Концерт и выставка, представленные инструкторами и бенефициарами центра в Зеленой зоне, были встречены с большим интересом.