В Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев - ФОТО

В поселке Мушфигабад прошла акция по посадке деревьев, организованная Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Государственным таможенным комитетом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в рамках акции, которая состоялась при участии официальных лиц и сотрудников обеих структур, а также волонтеров, были посажены Эльдарские сосны и оливковые деревья, подходящие для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

Целью акции по посадке деревьев является содействие расширению озеленительных полос, защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и внесение вклада в борьбу с изменением климата.