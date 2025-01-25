В Агсу 25-летний водитель получил тяжелую травму в ДТП

В Агсуинском районе 25-летний водитель тяжело травмировался в ДТП.

Как сообщает Report, находившийся за рулем автомобиля Сарызаде Ниджат Низами оглу, 2000 года рождения, потерял управление, в результате чего транспортное средство столкнулось с препятствием на обочине дороги.

Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в районную центральную больницу, где ему диагностировали закрытую спинномозговую травму. Учитывая тяжесть состояния пациента, было решено эвакуировать его в одну из столичных медучреждений.

По факту ведется расследование.