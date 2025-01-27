Баку и Доха провели политические консультации

В Дохе состоялся 5-й раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Катара.

Об этом сообщает МИД АР.

Консультации прошли под сопредседательством замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева и госминистра по иностранным делам Катара Султана бин Саада Аль Мурейхи.

Стороны обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества, взаимодействие в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

Были рассмотрены такие направления двусторонних связей, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, образование и др.

В ходе визита Ялчын Рафиев также встретился с госминистром по вопросам внешней торговли Ахмедом бин Мохаммедом Аль Сайедом. Была отмечена необходимость скорейшего проведения очередного заседания межправительственной комиссии, а также организации взаимных торговых миссий и бизнес-форумов.