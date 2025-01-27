В Баку задержали «Золотую судью» из Краснодарского края - СМИ

Бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку, сообщил источник «Известий».

Другая информация не приводилась.

17 мая 2022 года в отношении Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Следственный комитет заподозрил судью в хищении 1 млн рублей.

10 июня Хахалева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей была избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста с момента фактического задержания.

Хахалева получила известность в СМИ как «Золотая судья». В 2017 году стало известно о свадьбе ее дочери стоимостью $2 млн. Тогда в Интернете распространилась информация, что на свадьбе ее дочери выступили звезды российского шоу-бизнеса.

При этом позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным. Никаких документов, подтверждающих учебу женщины в абхазском университете, обнаружить не удалось.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019-го ее отстранили от судебных процессов.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России досрочно лишила Хахалеву полномочий. Причиной послужил установленный ВККС факт, что бывшая судья 128 раз без уважительных причин прогуляла работу, а также практически не участвовала в рассмотрении дел в 2017 и 2018 годах.

8 декабря 2021 года Хахалева покинула Россию, вылетев в Иреван. Она оставила недвижимость, оцениваемую в 300 млн рублей, но при этом успела продать дом за 85 млн рублей.