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Кобахидзе о приостановке безвиза с ЕС для грузинских дипломатов

First News Media17:03 - Сегодня
Кобахидзе о приостановке безвиза с ЕС для грузинских дипломатов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение ЕС приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов техническим моментом, который носит символический характер.

Совет Европейского союза принял решение приостановить действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией, говорится в пресс-релизе Совета. Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов 20 декабря 2024 года.

«Ничего особенного в этом не вижу. Это всего лишь технический, символический вопрос», – заявил Кобахидзе.

По его словам, для грузинских властей самое важное, чтобы миру в стране ничто не угрожало, а поездки в Европу по дипломатическим паспортам – это лишь технический вопрос.

«Мы можем ездить в Евросоюз по визе или без визы, это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что мы должны продолжать поддерживать мир в нашей стране и защищать основные интересы нашего народа», – сказал Кобахидзе.

По данным Совета, приостановление действия соглашения об упрощении визового режима будет распространяться на следующие категории:

- члены официальной делегации Грузии, принимающие участие в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории любой страны ЕС межправительственными организациями;

- члены национального и регионального правительств и парламента Грузии, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы дипломатических паспортов.

Граждане Грузии, являющиеся владельцами обычных паспортов, продолжат пользоваться правом безвизового въезда в Европейский союз для краткосрочных визитов, говорится в пресс-релизе.

Источник: Sputnik-Грузия

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