Мухтар Бабаев обсудил с замгенсека ООН пути закрепления достижений COP29

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудил заместителем генсека ООН Аминой Мохаммед пути закрепления достижений COP29.

Об этом сообщается на странице COP29 в соцсети "Х".

Встреча состоялась на полях энергетического саммита "Миссия 300 Африки" в Танзании.

“Стороны обсудили прогресс, достигнутый на COP29, а также необходимость дальнейшего трансграничного взаимодействия для закрепления достигнутых успехов,” - говорится в сообщении.