Азербайджанская интеллигенция требует от Нобелевского комитета лишения Горбачева премии

В Швеции под руководством председателя Общества азербайджанской интеллигенции «Гобустан» Саадат Керими была проведена видеоконференция, в которой приняли участие более 100 человек, включая членов организации, активистов, родственников шехидов 20 Января и ветеранов Карабахской войны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе конференции была единогласно принята резолюция, адресованная Норвежскому Нобелевскому комитету.

В открытом письме, направленном председателю Нобелевского комитета Йоргену Ватне Фриднесу и членам комитета, ставится вопрос о несправедливости присуждения Нобелевской премии мира Михаилу Горбачёву в 1990 году. В документе указывается, что М. Горбачёв несёт главную ответственность за трагедию 20 Января 1990 года, когда по его приказу советские войска вошли в Баку и другие регионы Азербайджана. Это вторжение привело к массовым убийствам мирных жителей, в результате которых погибло 150 человек, сотни были ранены и арестованы.

В резолюции содержится требование о лишении М. Горбачёва Нобелевской премии. Подчёркивается, что этот шаг позволит восстановить историческую справедливость, продемонстрировать уважение Нобелевского комитета к азербайджанскому народу и укрепить доверие к моральному авторитету премии. Особо отмечается необходимость защиты фундаментальных ценностей, на которых основывается Нобелевская премия.

Кроме того, в письме подчёркивается, что трагедия 20 Января является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против человечества в целом. Приводятся факты нарушения Всеобщей декларации прав человека ООН и других международных правовых документов.