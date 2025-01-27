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В Азербайджане усиливают контроль на границе для предотвращения обезьяньей оспы

Фаига Мамедова11:35 - Сегодня
В Азербайджане усиливают контроль на границе для предотвращения обезьяньей оспы

Пассажирам, прибывающим из стран, где существует риск распространения оспы обезьян, уделяется повышенное внимание.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщается в ответе Государственного таможенного комитета (ГТК) на запрос АПА.

Отмечается, что в аэропортах и на других пунктах пропуска через государственную границу ГТК принимает меры для предотвращения проникновения вируса оспы обезьян в страну:

«В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения определены страны, в которых существует риск возникновения обезьяньей оспы, и особое внимание направлено на пассажиров, прибывающих из этих стран. На пунктах пропуска сотрудники медицинской службы ГТК регулярно проводят инструктаж для таможенников по вопросам особо опасных инфекций. Для выявления возможных случаев заболевания у пассажиров используется современное оборудование для контроля температуры тела. Уровень подготовки сотрудников усилен в связи с проведением медицинских осмотров лиц с подозрением на вирус, а в случае выявления заболевших будут предприняты совместные действия с Министерством здравоохранения, TƏBİB и другими соответствующими организациями».

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