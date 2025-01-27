Будет проведен эпизоотологический мониторинг по птичьему гриппу

С 10 по 14 февраля будет проведен очередной эпизоотологический мониторинг по профилактике птичьего гриппа.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Указано, что в рамках мониторинга на водно-болотных угодьях, в прибрежных зонах и на других территориях охотничьих хозяйств и национальных парков, определенных на основе фактора риска, с целью выявления возбудителя заболевания предусмотрена ловля диких птиц, а также будут взяты пробы у домашней птицы, содержащейся на некоторых действующих в республике промышленных птицеводческих предприятиях различного масштаба и в семейных хозяйствах в разных районах (городах). Также при общем мониторинге предприятий, ферм, водоемов и парков по всей стране будут проведены целенаправленные информационно-пропагандистские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собраны и проанализированы эпизоотологические данные.

Взятые в ходе мероприятия пробы будут исследованы, а полученные данные внесены в соответствующую электронную систему.