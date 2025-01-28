Смогут ли избиратели с просроченными удостоверениями проголосовать на выборах? – Отвечает ЦИК

Избиратели с истекшим сроком действия удостоверений личности также могут проголосовать на муниципальных выборах.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшней пресс-конференции.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января. В выборах примут участие 16 092 кандидата.

«Из кандидатов, включенных в избирательные бюллетени, 8424 являются представителями политических партий. Более 31% от общего числа зарегистрированных составляют женщины. Это радует. 82% кандидатов имеют высшее образование. При этом около 41% кандидатов в возрасте от 21 до 35 лет», - заявил глава ЦИК.