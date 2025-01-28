В Международном аэропорту Гейдар Алиев будет построен новый терминальный комплекс

В прошлом году через Международный аэропорт Гейдар Алиев было перевезено рекордное количество пассажиров - более семи миллионов человек. Проведенный министерством (Министерство цифрового развития и транспорта – ред.) анализ, показывает, что эта цифра еще больше возрастет.

Выдвинуто предложение о строительстве в Международном аэропорту Гейдар Алиев нового терминального комплекса. Я в свою очередь поддержал это.

Об этом слова сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

«В настоящее время готовится проект и технико-экономическое обоснование строительства нового терминального комплекса. Уже дан старт и это позволит нам принять растущее число прибывающих пассажиров. То есть мы станем международным хабом в том числе и по авиаперевозкам», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ