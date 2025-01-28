​​​​​​​Еще три финансовых учреждения интегрировали решения SİMA

Цифровые решения платформы SİMA, разработанной ООО AzInTelecom, функционирующем при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрированы еще тремя финансовыми учреждениями.

Следующими организациями, оцифровавшими свои услуги с помощью SİMA, стали ОАО MFX-Trading Investment Company, ООО Krapp и ООО AllAll Finance.

ОАО MFX-Trading, специализирующееся на предоставлении услуг в областях кредитования, андеррайтинга, управления портфелями, инвестиционных исследованиях и консалтинге, интегрировало инновационное цифровое решение SİMA İmza для проведения финансовых операций на своем официальном сайте.

Платформа AllAll Finance предоставляет пользователям возможность подписывать договоры о ломбардном кредите через веб-сайт с использованием SİMA İmza.

Мобильное приложение Krapp обеспечивает безопасную и полностью соответствующую законодательству идентификацию пользователей благодаря внедрению решения SİMA KYC. Помимо этого, через приложение пользователи получают доступ к широкому спектру финансовых услуг.

Необходимо отметить, что решения, предлагаемые платформой SİMA, способствуют надежной цифровизации множества физических процессов. SİMA İmza позволяет пользователям оперативно и без ограничений подписывать документы в цифровом формате. Подпись нового поколения, доступная через загрузку мобильного приложения, предоставляется гражданам бесплатно.

Решение SİMA KYC служит цифровым мостом между учреждениями и пользователями, предоставляя удобную возможность идентификации личности в режиме реального времени.

Дополнительную информацию о продуктах SİMA можно найти на сайте sima.az или обратившись в Контактный центр по номеру «157».

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