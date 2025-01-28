В Азербайджане мужчина, получивший отказ при сватовстве, умышленно сбил девушку и ее мать - ВИДЕО

В Хачмазском районе автомобиль сбил женщину с дочерью.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, случай зафиксирован на территории села Гусарчай.

Как утверждает глава семьи Бахарчин Керимов, на его жену и дочь умышленно наехал молодой человек, получивший отказ при сватовстве.

«Несколько раз он заявлял о желании посвататься к моей дочери, но я отказал. После этого он умышленно сбил мою дочь и жену, когда они возвращались с работы. До моей дочери он похитил с целью женитьбы трех девушек», - поделился мужчина.

Пострадавшие были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пациенты были выписаны на амбулаторное лечение.

Как заявили в Министерстве внутренних дел, соответствующая информация поступила в Хачмазский районный отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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