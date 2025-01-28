Община Западного Азербайджана осудила дискриминационный подход Human Rights Watch в отношении Азербайджана

Организация Human Rights Watch, позиционирующая себя как поборник прав человека, опубликовала ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. В части доклада об Азербайджане, наряду с многочисленными клеветническими утверждениями, поднимается вопрос создания условий для возвращения армян, уехавших из нашей страны. Однако в разделе, посвященном Армении, нет ни слова о возвращении изгнанных азербайджанцев.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Считаем это дискриминацией со стороны организации Human Rights Watch в отношении азербайджанского народа по этническому и религиозному признаку. Расовая дискриминация ни в коем случае не приемлема. Когда же эту дискриминацию осуществляют организации, называющие себя поборниками прав человека, то это наносит двойной удар по правам человека. Особо хотим напомнить, что незадолго до публикации этого доклада было распространено выступление бывшего президента Левона Тер-Петросяна, подтверждающее, что этническая чистка, осуществленная Арменией против западных азербайджанцев, являлась государственной политикой, и мы направили по этому поводу специальное обращение в организацию Human Rights Watch.

Требуем, чтобы организация Human Rights Watch и стоящие за ней силы прекратили использование прав человека в качестве политического инструмента, расовую дискриминацию против азербайджанцев и поддержку политики Армении по этнической чистке».