Айхан Гаджизаде опроверг ложные слухи о причинах авиакатастрофы самолета AZAL, приписываемые МИД

В социальных сетях от имени начальника пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде распространяются сообщения о «причинах» крушения принадлежавшего AZAL пассажирского самолета.

Как сообщил Report Айхан Гаджизаде, эта информация является ложной.

Отметим, что в фейковой информации от имени Айхана Гаджизаде говорится, что предварительные результаты расследования крушения подтверждают версию о якобы столкновении воздушного судна со стаей птиц.

Сообщается также, что Азербайджан якобы извинился перед Россией за ложные сообщения.