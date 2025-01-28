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Шахматные звезды Азербайджана примут участие в чемпионате страны

First News Media18:20 - Сегодня
Шахматные звезды Азербайджана примут участие в чемпионате страны

31 января в бизнес-центре "Landmark" состоится торжественное открытие чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин.

По информации, предоставленной Федерацией шахмат Азербайджана, чемпионат по шахматам среди мужчин будет организован по олимпийской системе с участием 26 шахматистов.

Ожидается, что в женском соревновании примут участие 16 шахматисток. Согласно регламенту, шахматисты будут соревноваться друг с другом дважды белыми и черными фигурами. Если по итогам двух партий будет зафиксирована ничья, победитель определится на тай-брейке.

Впервые в азербайджанских шахматах в битву за чемпионство вступят все действующие шахматисты страны. Как было объявлено ранее, за чемпионство будут бороться все члены национальной сборной, занявшие высокие места в рейтинге Международной шахматной федерации, а также шахматисты, показавшие лучшие результаты в Первой лиге. Всего за победу поборются 19 золотых медалистов чемпионатов страны, пять чемпионов Европы, обладатель Кубка мира и победители международных турниров.

В чемпионате Азербайджана примут участие трехкратные чемпионы Европы Шахрияр Мамедъяров (чемпион мира по рапиду), Теймур Раджабов (обладатель Кубка мира), Рауф Мамедов, последний чемпион страны Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли, Васиф Дурарбейли, участник Турнира претендентов Ниджат Абасов, чемпион континента Эльтадж Сафарли, Магомед Мурадлы и другие.

В женском чемпионате примут участие чемпионка Европы Ульвия Фаталиева, члены национальной сборной - призеры континентального первенства Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гульнар Мамедова, а также последняя чемпионка Аян Аллахвердиева, Тюркан и Зейнаб Мамедъяровы.

Общий призовой фонд чемпионата по шахматам среди мужчин составляет 90 000 манатов, среди женщин - 30 000 манатов. Согласно регламенту, победитель мужского чемпионата получит 20 000 манатов, а победительница женского - 10 000 манатов.

Источник: İdman.biz

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