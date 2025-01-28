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MEDİA: Фейковая информация о крушении самолета AZAL является частью кампании против Азербайджана

First News Media19:45 - Сегодня
MEDİA: Фейковая информация о крушении самолета AZAL является частью кампании против Азербайджана

«В ряде аккаунтов в социальных сетях было размещено сфабрикованное видеообращение Президента Азербайджанской Республики, подготовленное с использованием технологий deep-fake, а также от имени Министерства иностранных дел была распространена фейковая информация, не отражающая правду о крушении в Актау пассажирского самолета, принадлежащего «Азербайджан Хава Йоллары».

Решительно заявляем, что эти ложные данные, не отражающие реальности, являются составной частью дезинформационной кампании, которая в централизованном порядке носит характер вмешательства в информационную среду Азербайджана».

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

«Призываем общество верить только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт Президента Азербайджанской Республики и аккаунты в социальных сетях постоянно активны и в оперативной форме освещают деятельность главы государства. В то же время, вы можете получить соответствующую информацию, выражающую официальную позицию государства, на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и в его аккаунтах в соцсетях.

Еще раз призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальную позицию против подобных ситуаций, проявлять бдительность в условиях распространения кампаний фальшивых и ложных информаций», - отмечается в заявлении.

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