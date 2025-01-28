Ильхам Алиев: Лачинский международный аэропорт будет введен в строй в этом году

В этом году в Лачине будет введен в строй девятый международный аэропорт.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном вопросам транспорта.

"Все эти аэропорты способны принимать грузовые и пассажирские самолеты любой тяжести. Длина взлетно-посадочной полосы составляет не менее трех километров. Таким образом, как я уже сказал, девятый аэропорт будет сдан в эксплуатацию в этом году, и этот вопрос мы полностью закрываем.

Должен также отметить, что в прошлом году через Международный аэропорт Гейдар Алиев было перевезено рекордное количество пассажиров – более семи миллионов человек. По предоставленной мне информации, проведенный министерством анализ показывает, что эта цифра еще больше возрастет, и выдвинуто предложение о строительстве в Международном аэропорту Гейдар Алиев нового терминального комплекса. Я в свою очередь поддержал это. В настоящее время готовятся проект и технико-экономическое обоснование нового терминального комплекса. Уже дан старт и это позволит нам принимать возрастающее число прибывающих пассажиров. То есть мы станем международным хабом в том числе и по авиаперевозкам. Если учесть, что в настоящее время в Аляте строится крупный грузовой терминал и его возможности по приему грузов составят 1 млн тонн, то нетрудно представить, какую работу мы выполняем по этому направлению транспорта", - заявил глава государства.