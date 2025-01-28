Посол России вызван в МИД Азербайджана

28 января чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе встречи было отмечено, что публикация в российской прессе, а также некоторыми официальными кругами России статей и распространение репортажей дезинформационного характера, направленных против Азербайджана, вызывает недопонимание, что противоречит содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Было подчеркнуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего “Азербайджанским авиалиниям", известны, идет работа по завершению расследования, а также открыто заявлены ожидания от российской стороны касательно крушения самолета. Что касается информации в местной прессе о “Русском доме”, было отмечено, что это не официальная позиция, и что деятельность подобных организаций на территории нашей страны должна основываться на принципе взаимности и вестись в соответствии с требованиями законодательства.