В Азербайджане главврач подал в отставку

Главный врач Республиканской нейрохирургической больницы Фарид Тагдиров ушел с должности.

Как передает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«Я проработал главным врачом Республиканской нейрохирургической больницы почти два года. Благодарю руководство TƏBİB и ITSDA за возможность и доверие. Я подал в отставку, чтобы больше заниматься практической хирургией. Желаю удачи всему коллективу больницы и выражаю благодарность всем, кто работал со мной в этот период», — написал Ф.Тагдиров в своем посте.