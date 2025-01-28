Госкомитет внес ясность в вопрос о траурных церемониях

Для изменения традиции проведения траурных церемоний необходимо формирование в обществе общего консенсуса.

Об этом говорится в ответе Государственного комитета по работе с религиозными организациями, передает АПА.

Отмечается, что траурные церемонии не только обладают религиозной значимостью, но и являются составной частью социокультурных процессов. «Такие инициативы, выдвигаемые местными жителями, представителями общественности в различных регионах Азербайджана, в целом явились результатом длительных дискуссий в обществе. Организация траурной церемонии не является процессом, регулируемым нормативными правовыми актами, и в связи с этим нет конкретных полномочий, возложенных на какой-либо государственный орган. Но инициативы по предотвращению расточительства и излишней роскоши яя р в этих церемониях можно оценить положительно. Считаем, что для изменения сложившейся за долгие годы традиции проведения траурных церемоний необходимо формирование в обществе общего консенсуса".