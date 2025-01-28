Участвовавший в антиазербайджанской деятельности имам джумы Казвина подал в отставку

Представитель Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в провинции Казвин Абдулкарим Абеди подал в отставку с поста имама джумы Казвина.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Ирана.

Имам джумы Казвина сам обратился с просьбой об отставке. В своем заявлении он отметил, что уже 10 лет занимает эту должность. Однако по какой причине имам подал в отставку, не разглашается.

Напомним, что имам Казвина ранее выступал в поддержку имама джума Ардебиля Сейида Хасана Амели, выступавшего с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана.

25 января временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в МИД АР, где до его сведения было доведено, что оскорбительные высказывания имама джума Ардебиля Сейида Хасана Амели во время собрания в Ардебиле, проведение кампании в поддержку Амели и участие ряда религиозных деятелей, включая имама джума Казвина, в антиазербайджанской деятельности неприемлемы.

Было подчеркнуто, что такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям, и необходимо принять меры для их предотвращения.

Временный поверенный в делах Ирана выразил сожаление по поводу некоторых неприятных заявлений и действий и пообещал довести этот вопрос до компетентных органов своей страны.