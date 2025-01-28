Задержанную в Баку «Золотую судью» экстрадируют в Россию

Задержанная в аэропорту Баку экс-председатель Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда.

Об этом сообщил РИА Новости источник в азербайджанских правоохранительных органах.

«Она намеревалась отправиться из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске. Хахалева была задержана. Она будет экстрадирована в Россию после того, как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», - отметил собеседник агентства.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.

Хахалева впоследствии объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья участвовали в торжестве на правах гостей.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Иреван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.

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