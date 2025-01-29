Фидан: Мир переживает трудные времена, но тюркские страны демонстрируют единство

Глобальные вызовы, с которыми мир столкнулся в последнее время, четко дали понять, что Средний коридор является самым надежным и экономически выгодным маршрутом.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

Министр подчеркнул, что мир сегодня переживает трудные времена, однако страны тюркского мира, основываясь на исторических связях, продолжают демонстрировать солидарность и единство.

«Наши страны прилагают усилия для достижения мира и благополучия не только в своем регионе, но и во всем мире. Организация тюркских государств продолжит совместные и решительные действия для достижения общих целей», - сказал он.

Фидан напомнил, что после пандемии коронавируса возникли значительные проблемы в мировой цепочке поставок и множество вооруженных конфликтов.

«Все это повредило фундамент глобальной системы. Однако вызовы, с которыми мы столкнулись, четко дали понять - Средний коридор через Центральную Азию, Каспийское море и Турцию в Европу является самым надежным и экономически выгодным маршрутом для Азии и Европы», - подчеркнул министр.