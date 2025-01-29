Премьер-министр Али Асадов проголосовал на муниципальных выборах - ФОТО

С утренних часов 29 января, когда начались муниципальные выборы, на избирательном участке номер 2 Сабаильского избирательного округа номер 7 наблюдалась активность избирателей.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл на этот избирательный участок и проголосовал.

На участке зарегистрировано 1332 избирателя.

Отметим, что азербайджанские избиратели воспользовались своим правом избрать 8071 члена в 685 муниципалитетов.

Число кандидатов, зарегистрированных на муниципальных выборах, составляет 16 238 человек. В бюллетени для голосования были включены имена 16 тысяч 92 человек.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 5 миллионов 961 тысяча 987 избирателей, имеющих право голосовать на муниципальных выборах.

В целом, для участия в муниципальных выборах в качестве наблюдателей было аккредитовано 70 625 местных наблюдателей.

Источник: АЗЕРТАДЖ