Премьер-министр Али Асадов проголосовал на муниципальных выборах - ФОТО
С утренних часов 29 января, когда начались муниципальные выборы, на избирательном участке номер 2 Сабаильского избирательного округа номер 7 наблюдалась активность избирателей.
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл на этот избирательный участок и проголосовал.
На участке зарегистрировано 1332 избирателя.
Отметим, что азербайджанские избиратели воспользовались своим правом избрать 8071 члена в 685 муниципалитетов.
Число кандидатов, зарегистрированных на муниципальных выборах, составляет 16 238 человек. В бюллетени для голосования были включены имена 16 тысяч 92 человек.
В настоящее время в Азербайджане насчитывается 5 миллионов 961 тысяча 987 избирателей, имеющих право голосовать на муниципальных выборах.
В целом, для участия в муниципальных выборах в качестве наблюдателей было аккредитовано 70 625 местных наблюдателей.
Источник: АЗЕРТАДЖ