Глава МИД: Сирия станет новой платформой для сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана

Важно соблюдать достигнутое в Газе перемирие.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан поддерживает решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Говоря о ситуации в Сирии, Дж.Байрамов подчеркнул, что благодаря позитивным процессам в Сирии она станет одной из новых платформ для сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана.