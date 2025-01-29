Осужденные и заключенные лица реализуют свое право голоса - ФОТО

В связи с проведением в Азербайджане очередных муниципальных выборов осужденные и заключенные, содержащиеся в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции, а также военнослужащие, проходящие срочную действительную военную службу в Гвардейском полку, как и любой другой гражданин Азербайджана, реализуют свое право голоса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Пенитенциарной службы, для этого, как и на всех других избирательных участках, в подведомственных учреждениях структуры была создана благоприятная избирательная среда, участки оснащены необходимым оборудованием и техническими средствами.

Осужденные и заключенные голосуют свободно на 26 избирательных участках, организованных в пенитенциарных учреждениях и охватывающих 13 избирательных округов.

Ход голосования отслеживают наблюдатели.