Омбудсмен: Мы будем наблюдать за выборами в воинских частях и пенитенциарных учреждениях

В течение дня омбудсмен и сотрудники аппарата будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом выборов в различных закрытых структурах, воинских частях, пенитенциарных учреждениях.

Об этом в интервью журналистам сказала омбудсмен Сабина Алиева.

Отметив многолетнее наблюдение омбудсменом за ходом выборов, проводимых в Азербайджане, С.Алиева подчеркнула особое внимание, уделяемое обеспечению участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в избирательном процессе.

Отметим, что омбудсмен Сабина Алиева участвовала в процессе голосования и наблюдала за ходом выборов на избирательном участке номер 13 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23.

Источник: АЗЕРТАДЖ