Омбудсмен: Мы будем наблюдать за выборами в воинских частях и пенитенциарных учреждениях
В течение дня омбудсмен и сотрудники аппарата будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом выборов в различных закрытых структурах, воинских частях, пенитенциарных учреждениях.
Об этом в интервью журналистам сказала омбудсмен Сабина Алиева.
Отметив многолетнее наблюдение омбудсменом за ходом выборов, проводимых в Азербайджане, С.Алиева подчеркнула особое внимание, уделяемое обеспечению участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в избирательном процессе.
Отметим, что омбудсмен Сабина Алиева участвовала в процессе голосования и наблюдала за ходом выборов на избирательном участке номер 13 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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