Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на муниципальных выборах.

Он проголосовал на избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №7.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

Голосование завершится в 19:00.

Источник: Report